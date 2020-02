Drame à Toubacouta : un jeune garçon emporté par l’effondrement d’un puits

Le fait est triste et la nouvelle qui s’est vite répandue dans le village de Toubacouta, situé dans la commune de Nyassia, dans le département de Ziguinchor, a plongé les habitants du village dans la tristesse et la désolation totale. C’est le jeudi dernier, renseigne nos sources, aux environs de 12 h 30, qu’un jeune garçon âgé d’une vingtaine d’années a péri dans un puits qu’il creusait. L’effondrement du puits s’est passé très vite. Il a emporté, dans son éboulement le jeune Idrissa Diédhiou plus connu dans son village sous le sobriquet de «Landro» «Nos tentatives pour sauver ont été vaines. La sécurité qui s’était déployée sur les lieux, n’a pu constater que les dégâts. Son corps sans vie a été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor », explique un de ses proches. Tristesse et consternation ont rythmé la vie quotidienne des populations de Toubacouda.





















igfm