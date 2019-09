Drame à la Rue Carnot : Une dame franco libanaise se suicide en sautant du 5ème étage d'un immeuble

Le corps sans vie de la franco libanaise a été acheminé par les sapeurs pompiers. Elle s'est suicidée en se jetant dans le vide du 5e étage d'un immeuble sis à la rue Carnot non loin de la place de l’indépendance de Dakar, aux environs de 13h30.

La chute a été tellement brutale qu'elle a rendu l’âme sur le coup. On a noté sur les lieux la présence de la police, des sapeurs pompiers et du sous préfet de Dakar Plateau.

Interrogé, Djiby Diallo affirme que les causes de ce suicide ne sont pas connues pour le moment et que l’enquête ouverte par la police permettra de les déterminer...











dakaractu