Drame de Denver (USA) : Le mari de Coumba Diol (1 des 5 victimes) rompt le silence...

Suite au décès de 5 sénégalais dans un incendie survenu le mercredi 5 août 2020 à Denver aux États-Unis, Dakaractu/Rufisque s'est rendu à Sangalkam, pour rencontrer M. Amadou Tidiane Bèye. Ce dernier, habitant de Noflaye dans la commune de Sangalkam, est le père de la petite Awa Bèye et le mari de Coumba Diol deux des victimes de l'incendie. En exclusivité sur Dakaractu, il s'est prononcé sur l'incident qui a emporté sa famille et les derniers moments qu'il a passés avec sa femme au téléphone. « Ma femme et moi, on se parlait au minimum 3 fois par jour. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était avant-hier et elle était en paix, bien portante. J'ai reçu un appel inconnu le lendemain matin m'informant que ma femme (Coumba Diol) est décédée des suites d'un incendie avec ma fille (Awa Bèye), son frère (Djibril Diol) et sa femme (Mamy) et son enfant (Kardiata Diol). J'étais bouleversé, il a fallu que j'appelle mon oncle qui est là-bas pour avoir une confirmation », a-t-il déclaré. Amadou Tidiane Bèye a également lancé un appel à toutes les autorités, notamment le Président de la République Macky Sall pour que justice soit rendue, mais également les aider à rapatrier les corps des victimes.