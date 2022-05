Drame de Kédougou : le chauffeur du véhicule condamné à 5 ans ferme.

Le jeune chauffeur du nom de THIÉBÉLÉ SAMAKÉ, conducteur du véhicule ayant coûté la vie à 5 personnes, dont 3 femmes, 1 homme et 1 enfant de 2 ans dans la nuit du lundi 16 mai 2022, a été condamné à 5 ans de prison ferme.



Le chauffeur qui a nié le délit de fuite avouera qu'il dormait sur son volant, et de ce fait a confondu la pédale de frein à celle de l'accélérateur.



Malgré tout, le procureur près le tribunal de grande instance de Kédougou souhaite qu'après une enquête limpide et exhaustive, l'auteur soit sévèrement puni par la loi. C'est ainsi qu'il a requis une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme, la suspension de son permis de conduire pendant 5 ans et une amende de 56.000 fcfa, conformément à l'article 300 du code pénal.



Après le réquisitoire du parquet, le tribunal de grande instance a condamné à 5 ans ferme le jeune chauffeur Thiébélé Samaké. Le tribunal a aussi retenu la suspension du permis de conduire pendant 5 ans et une amande de 56.000 fcfa. Les familles seront dédommagées par l'assureur du véhicule.



Désormais, c'est aux familles éplorées de prendre un avocat pour suivre leurs droits légaux auprès de l'assureur.





















































