Drame de Sikilo le SEP/BBY s’associe à la peine et exhorte le gouvernement à faire appliquer des mesures durables.

COMMUNIQUE DU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF PERMANENT DE

BENNOO BOKK YAAKAAR



Le Secrétariat Exécutif Permanent de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) s’associe au deuil qui frappe toute la nation sénégalaise à la suite du tragique accident survenu dans le département de Kaffrine et qui a couté la vie à trente-neuf (39) de nos compatriotes.



Le SEP/BBY présente ses condoléances aux familles des victimes et à toute la communauté. Il prie pour le repos de l’âme des disparus. Il exprime son entière solidarité aux blessés et leur souhaite un prompt rétablissement. Le SEP/BBY demande à tous ceux et celles qui le peuvent de faire un don de sang pour soulager les victimes qui en ont besoin en ces douloureuses circonstances et qui ne peuvent compter que sur la solidarité des donneurs.



Tout en restant dans la réserve et le recueillement du deuil qu’observe la nation, le SEP/BBY demande à tous les acteurs du transport, aux autorités, aux forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux citoyens de prendre conscience de la nécessité de veiller au strict respect des lois et règlements et des contraintes de la circulation routière pour assurer paix et sécurité à tous les usagers de la route. Il y va de la sécurité de tout le monde !



Devant une tragédie d’une telle ampleur, le SEP/BBY demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que pareil drame ne se reproduise plus. Que le gouvernement fasse appliquer de manière durable toutes les mesures tirées des conclaves.



Fait à Dakar, le 09 janvier 2023



Le SEP de BBY