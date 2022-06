Drame de Tivaouane : Le Sutsas marche à Thiès, ce 17 juin

Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) organise une marche le 17 juin 2022 à Thiès. Un rassemblement en réaction à l’arrestation de la sage-femme, Awa Diop, et de l’aide-infirmière, Coumba Mbodji.



Elles sont poursuivies pour délaissement d’enfants dans un lieu solitaire ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner et mise en danger de la vie d’autrui. Ces poursuites font suite à l’incendie du service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Un drame à l’origine de la mort de 11 bébés.



Le Sutsas disculpe leurs collègues. Pour les syndicalistes, le feu est provoqué par un incident technique. Ils contestent de fait la responsabilité des agents de santé dans l’incendie du service de néonatologie.



Le syndicat va, au terme de la manifestation, remettre au gouverneur de la cité du rail une lettre de doléances à l’intention du ministère de la santé et de l’action sociale.



Les professionnels de la santé de la région de Thiès arboreront ensemble le port de brassards rouges, de casquettes et tee-shirts rouges, en guise de protestation. Les sections du Sutsas des régions intérieures sont attendues à cette marche du 17 juin 2022.































































































Le Quotidien