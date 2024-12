Drame en Guinée : des affrontements lors d’un match de foot font des dizaines de morts

« Il y a une centaine de morts. Des corps sont alignés à perte de vue dans l’hôpital. D’autres sont allongés à même le sol dans les couloirs. La morgue est pleine », a dit à l’AFP un médecin de l’hôpital régional sous le couvert de l’anonymat car n’étant pas habilité à parler. « Il y a des dizaines de morts », selon un autre médecin.



Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et dont l’AFP n’a pas pu vérifier l’authenticité, on voit de nombreux corps inertes. D’autres vidéos circulant sur les réseaux montrent des scènes de grande confusion dans les rues à la suite du déclenchement des affrontements. Le gouvernement est resté dimanche soir silencieux sur le drame.



Un tournoi dédié au chef de la junte

« Tout est parti d’une contestation d’une décision de l’arbitre. Des supporters ont alors envahi l’aire de jeu », a dit à l’AFP un témoin sous couvert de l’anonymat pour sa sécurité.







Selon la presse, il s’agissait d’un tournoi dédié au chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir après un coup d’État en septembre 2021 et qui s’est depuis investi président.



De tels tournois prolifèrent ces dernières semaines en Guinée, dans ce qui est perçu comme étant des soutiens à une éventuelle candidature de M. Doumbouya à la prochaine présidentielle.