Drame sur l'axe Diourbel-Gossas: Un particulier tué par le chauffeur d'une députée

Un véhicule de fonction d'une députée de type 4X4 de couleur blanche, en provenance de Diourbel, est entré en collision avec un véhicule particulier qui roulait à contre-sens. Le conducteur de la voiture de l'Assemblée nationale a terminé sa course sur un chauffeur qui avait garé son véhicule particulier au bord de la route, pour mettre de l'eau dans le radiateur. Ainsi, ce dernier s'est retrouvé avec des blessures, dont deux jambes fracturées.



Avisés de cette collision impliquant 3 véhicules, les gendarmes de la brigade de Diourbel ont effectué un transport sur les lieux aux fins de constatation. Ainsi, le chauffeur de la députée a été mis aux arrêts et embarqué par les hommes en bleu. Ce dernier qui roulait à vive allure, a, dans sa course, percuté un véhicule particulier en provenance de Gossas.



Évacué par les sapeurs-pompiers à l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel, le chauffeur victime d'une double fracture, a succombé à ses blessures hier mardi, vers 17 heures, selon Seneweb.



Visé pour homicide involontaire, A. B. Aïdara, chauffeur de la députée, a été déféré aujourd'hui au tribunal de Grande instance de Diourbel. Et le véhicule de fonction de cette parlementaire, est immobilisé depuis hier.