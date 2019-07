Drogue saisie au Port : La valeur estimée à 150 milliards Fcfa

La Douane senegalaise a effectué, dans la nuit du 25 au 26 juin dernier, une opération présentée comme l'une des plus grosses saisies de l'histoire dans notre pays.



Les gabelous ont mis la main sur plus d’une tonne de cocaïne à bord de deux bateaux, amarrés depuis lors au Môle 1 du Port de Dakar, en provenance du Brésil.



Plusieurs chiffres ont été avancés sur la valeur marchande de la drogue. En réalité, la cocaïne saisie est estimée à 150 milliards Fcfa, informe L’Observateur.



Parmi les 15 personnes arrêtées, 9 sont déférées au parquet (4 Sénégalais, 5 étrangers dont un couple allemand, 2 Italiens, (le commandant et le capitaine italiens du bateau et le directeur français de Dakar-Terminal).













seneweb