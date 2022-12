Drogue saisie par la Douane : 300 kg de cocaïne d’une valeur de 25 milliards FCfa, incinérés

La drogue a été incinérée ce samedi 3 décembre à Thiès, précisément à la cimenterie Dangoté, rapporte "L’Observateur". L’opération d’incinération par four à haute température, a nécessité la mobilisation de plusieurs forces de défense et de sécurité.



Le Gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara Mbengue qui a présidé cette cérémonie d’incinération a déclaré : « cette quantité aurait fait énormément de mal à la santé des populations, plus particulièrement des jeunes, mais également à l’économie.



Selon la Douane, ces 300 kg de cocaïne représentent la plus importante saisie de cocaïne par voie terrestre par la Douane sénégalaise.



Depuis le début des opérations à nos jours, la Douane a saisi 100 tonnes de chanvre indien, 100 milliards FCfa de faux médicaments, entre autres.





























senenews