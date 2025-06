Drogue : un vaste trafic démantelé entre l'Espagne et la France, près de deux tonnes de stupéfiants saisies

Une impressionnante saisie. Un "trafic international" de stupéfiants a été démantelé par les enquêteurs français et espagnols, après plusieurs opérations de police, a indiqué le parquet de Bordeaux ce vendredi 27 juin. Au total, près de 2 tonnes de drogue ont été découvertes en France par les forces de l'ordre tout au long de leurs investigations. Les recherches ont débuté en mars dernier, après l'interpellation à Biriatou (Pyrénées-Atlantiques), à la frontière, d'un conducteur de poids-lourd espagnol. Celui-ci transportait 1,4 million de tonnes de résine de cannabis.







Plusieurs opérations de police menées conjointement



Après plusieurs mois d'enquête, les policiers français ont finalement procédé à plusieurs interventions samedi 21 juin. Les conducteurs de deux véhicules ont été interpellés à Laruns (Pyrénées-Atlantiques). L'un d'eux transportait 432 kilogrammes de résine de cannabis, "tandis qu’un peu plus de 3000 euros en espèces a été découvert dans une cache aménagée du véhicule ouvreur", précise le procureur de la République de Bordeaux dans son communiqué. Un couple d'Espagnols "ayant assuré l'ouverture de route pour le convoi" ont également été arrêtés sur la commune de Lescar, dans le même département.



Dans le même temps, des perquisitions ont eu lieu dans deux régions à l'autre bout de la France pour mettre à jour "les lieux de stockage présumés utilisés par le réseau criminel". Ainsi, selon la même source, 653 kilogrammes de résine de cannabis et 24 de cocaïne ont été retrouvés dans un pavillon de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne). Plusieurs véhicules et équipements ont par ailleurs été découverts, tour comme "une somme de 16.040 euros et de matériel pouvant servir au vol et au maquillage de véhicules". Une autre opération menée à Bois-de-Céné (Vendée) n'a en revanche pas "permis la découverte de produits stupéfiants".



9 personnes mises en examen



Deux jours plus tard, les policiers espagnols ont enfin mis la main sur 828 kilogrammes de résine, dans un entrepôt situé dans la région de Saragosse, au nord de l'Espagne. 9 personnes ont été mises en examen à Bordeaux (Gironde) dans cette affaire, entre autres pour "trafic de stupéfiants" et "participation à une association de malfaiteurs". Il s'agit de deux femmes âgées de 24 et 53 ans et sept hommes âgés de 32 à 50 ans.



Arrestation du fils d'El Chapo au Mexique.





"Huit d’entre eux ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, le neuvième ayant été placé sous contrôle judiciaire", précise le parquet de Bordeaux, qui s'est félicité de "l'excellente coopération" entre les polices françaises et espagnoles durant cette enquête.











































































LCI