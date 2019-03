Du nouveau dans l'enquête du crash du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines -Les deux boîtes noires ont été retrouvées

Les enquêteurs ont retrouvé lundi 11 mars les deux boîtes noires du Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche après avoir décollé d'Addis-Abeba à destination de Nairobi, tuant les 157 personnes à bord, a rapporté la compagnie Ethiopian Airlines.



L'enregistreur des conversations à bord du cockpit et celui des données de vol ont été récupérés sur le site du crash, précise-t-elle dans un communiqué.



L'avion s'est écrasé dimanche peu après son décollage d'Addis-Abeba. Le pilote avait signalé auparavant des "difficultés" et demandé à faire demi-tour, a déclaré le PDG d'Ethiopian Airlines.



Depuis la catastrophe, Ethiopian Airlines a pris la décision de clouer au sol sa flotte de MAX 8. Il s’agit du second crash en un peu plus de quatre mois impliquant le modèle le plus récent du Boeing 737, l'avion de ligne le plus vendu au monde.