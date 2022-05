Dubai Porta Potty : Qui sont ces Sénégalaises qui en font partie ?

Les langues commencent à se délier, dans ce que l’on peut appeler le scandale sexuel le plus dégueulasse de ces derniers temps.



En effet, l’influenceur camerounais Camlille Makosso s’est invité dans l’affaire, en publiant la liste des pays d’où sont originaires les Africaines citées dans ce scandale.



Les Sénégalaises ne sont pas épargnées par ce scandale. Si l’on se réfère à la liste des pays concernés, le Sénégal arrive en 4e position, avec pas moins de 43 filles concernées.



Dans ce lot, nous trouvons 14 tik-tokeuses, 11 miss, 13 mannequins, 2 animatrices télé et radio. Les pays le plus représentés dans ce scandale sont les deux Congo avec 78 filles, suivis de la Côte d'Ivoire (57 filles), le Cameroun (49 filles) et le Sénégal, avec 43 filles.



Rappelons que cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours, met à nu un vaste réseau de prostitution qui a pour capitale Dubai, mais dont le modus operandi dépasse l’entendement. Et pour cause !



Ce gros scandale sexuel qui a été dévoilé dans cette affaire de "Dubaï Porta Potty" (un terme qui désigne des toilettes portables), à travers la diffusion de vidéos fortement déconseillées aux âmes sensibles. Ces images montrent des filles mangeant des excréments humains ou laissant leur partenaire leur déféquer dans la bouche… pour de l’argent.