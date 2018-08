ECOBANK : Le cauchemar des actionnaires Sénégalais continue...

Libération révélait le désarroi de certains actionnaires sénégalais de Ecobank qui ne savent plus où taper de la tête. En fait, le scandale se confirme et pour cause. Des Sénégalais nous ont saisi pour préciser qu’ils ont acheté des actions depuis 2009. Mais jusqu’à ce jour, ils n’ont reçu aucun dividende. Pire, chaque fois qu’ils se pointent à Ecobank pour avoir des renseignements, ils sont royalement ignorés pour ne pas dire méprisés. Le plus grave, c’est que ni la BCEAO ni les autorités compétentes ne daignent ouvrir une enquête sur cette affaire qui pue le scandale retentissant.