EL HADJ DIA VOIT À SA FAÇON : « La popularité du Président est restée intacte… Nous avons une opposition qui ne dit pas la vérité …Bambey est déjà marron-beige et elle le restera davantage »

Dakaractu : El Hadj se présenterait comment ?

El Hadj Dia : Je me présenterais s’il m’était demandé de le faire, comme un fils de Bambey qui ne respire que pour le développement de sa localité. Je me présenterais aussi comme un Sénégalais qui a vite compris qu’il ne fallait pas rester les bras croisés alors que le pays a besoin de sa jeunesse. Chaque Sénégalais a le devoir d’apporter sa pierre à l’édifice pour la construction de ce pays. Personnellement, j’ai choisi de travailler en soutien au Président Macky Sall qui, à mon avis, est carrément en train de révolutionner ce pays. Pour moi, ne pas être avec lui, c’est s’opposer au développement du Sénégal, lui mettre des bâtons dans les roues, c’est essayer de ralentir ce développement, le combattre c’est se tailler le costume du diable dans un pays qui n’a pas besoin de ça.



Comment avez-vous apprécié votre non-choix comme candidat à la mairie de Bambey par le Président Sall ?

Je n’ai pas eu le temps d’apprécier. J’ai souhaité être tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakar au niveau de la commune, le Chef de l’État a estimé que, pour le moment, j’étais plus utile comme Ambassadeur itinérant. Je travaille pour le Président Macky Sall. Par conséquent, c’est à lui de dire où est-ce qu’il veut que je sois. Je n’ai plus de prétention particulière dès l’instant qu’il me montre la voie à suivre. Là, je suis en train de ne ménager aucun de mes efforts pour mériter sa confiance. Cela passe par une présence sur le terrain et je suis présent sur le terrain.



Vous avez été battu dans la commune à Bambey ?

( Il coupe ) Vous pouvez dire ça comme ça. Mais nous, ce que nous retenons, c’est que nous avons gagné le département de Bambey avec brio au terme d’une campagne riche en couleurs et très populaire. Pour la commune, je l’ai déjà dit. Le Président de la République a fait le choix qu’il fallait faire. Gana Mbaye, c’est un frère qui croit à la vision de notre leader commun. Les résultats dans la commune, nous continuons de les contester. Nous ne sommes devancés que de 106 voix et nous martelons qu’il y a eu des anomalies. C’est la raison pour laquelle nous avons introduit un recours. Nous faisons confiance à la justice de ce pays et il sera rendu à César ce qui appartient à César. Je rappelle aussi que des leaders comme Pape Diouf et Pape Mbodj ont voté contre notre coalition. Je crois que c’est un élément important qu’il faut relever.

Pour parler de la victoire au niveau du département, je signale que j’ai été désigné directeur de campagne par tous nos deux candidats. Je les remercie pour cette marque de confiance. En reconnaissance à ce privilège qu’ils m’ont donné, j’ai essayé de déployer tous les moyens qui étaient à ma disposition, financiers comme logistiques, pour participer au bon déroulement de la campagne. C’est l’occasion pour moi de féliciter Babacar Ndiaye qui va gérer le département pour les 05 prochaines années. Nous avons beaucoup confiance en lui, en ces compétences. Je crois que l’engagement que j’ai pris de l’accompagner est resté intact et les populations seront, à coup sûr , satisfaites de lui. Merci aussi de ne pas perdre de vue que les résultats officiels nous donnent largement devant dans le département avec 22.322 voix contre 17.651 pour Yewwi Askan Wi.



Dakaractu : Vous vous sentez concerné par cette victoire jusqu’à quel niveau ?

Absolument, parce que c’était mon souhait le plus ardent et je me suis battu pour ça. Mais je trouve que ce n’est pas le plus important. Le plus important pour moi, c’était de montrer au Président de la République que je soutenais ses candidats et que je n’ai épargné aucun de mes moyens pour leur succès. J’ai organisé plus d’une dizaine de meetings,14 exactement, sillonné le département, organisé des porte-à-porte, rencontré des pères de famille, expliqué la vision du Président de la République. Si je le pouvais, je me serais rendu dans tous les coins du Sénégal pour soutenir les candidats de la coalition Benno Bokk Yaakar sur place mais hélas ! Je pense que le Chef de l’État a suffisamment fait dans ce pays qui puisse lui permettre de faire partout des scores pleins. Malheureusement, des gens aux discours truffés de contrevérités sont en train de désinformer les populations, développant des sujets désuets comme la criminalisation de l’homosexualité. Malgré ça, il a gardé sa côte de popularité intacte, Mr le Président .

Dakaractu : Néanmoins, Yewwi est là, un véritable foudre de guerre !

Je ne sais pas ce que vous appelez foudre de guerre. Mais si c’est gagner quelques communes et quelques départements qui fait d’une coalition un foudre de guerre, dites-moi ce que serait Benno Bokk Yaakar ? Je rappelle, à la suite du President de la République, patron de notre coalition, que nous avons remporté 38 départements et 438 communes là où votre foudre de guerre n’a eu que 71 communes. Vous ne trouvez pas que votre foudre de guerre manque un peu d’efficacité et de tempérament ?

Maintenant c’est vrai que nous n’avons pas gagné à Dakar, Ziguinchor, Rufisque, Thiès. Mais laissez-moi vous dire qu’en 2014, ces localités nous avaient aussi échappé. Si nous étions à une élection présidentielle, le Président Sall serait passé au premier tour. La majorité est encore de notre côté et le brouhaha de l’autre. Et les 71 communes, demandez-moi avec quel discours, ils les ont gagnées ?



Dakaractu : N’êtes-vous pas en train de salir la razzia de Yewwi Askan Wi ?

Je ne salis rien et ne me parlez pas de razzia. C’en est pas une ! Ne jouons pas avec les mots. Ils ont leur sens. Je trouve juste qu’ils sont restés là où ils étaient. Et s’ils sont arrivés à se maintenir là-bas, c’est bien parce qu’ils ont réussi à tromper certaines populations en leur racontant des balivernes, des contrevérités. Il faut être malhonnête pour oser dire que le Président de la République et sa coalition soutiennent les homosexuels. C’est aberrant ! Comment peut-on dire aux gens que voter pour la coalition Benno Bokk Yaakar est une manière de faire la promotion des homosexuels ? Le Président de la République a été assez clair. Son discours n’a jamais varié. Et il l’a dit à des sommités mondiales comme Barack Obama. Il l’a dit aussi aux Sénégalais. Et pour moi, c’est le plus important. Tant qu’il est à la tête de ce pays, l’homosexualité ne sera jamais légalisée. Qu’est-ce qu’on peut vouloir de plus ?

Dakaractu : Les imams …. ( il coupe encore)

Je demande solennellement aux Imams de se rendre à l’évidence et de savoir qu’aucun d’entre eux n’est plus croyant que le Président Macky Sall. Je demande au Président de mettre en place un comité chargé d’aller rencontrer les chefs religieux pour leur expliquer réellement ce qu’il en est. Leur dire que cette histoire de criminalisation de l’homosexualité est, en quelque sorte, déjà réglée par la Constitution.

Ce sont ces Imams et une partie de l’opposition qui donnent aux homosexuels ce buzz, cette importance. Au Sénégal, ce genre de débat doit cesser puisqu’il n’a pas sa raison d’être. L’État est assez ferme sur cette question. De grâce, arrêtons !



Dakaractu : On vous colle souvent le sobriquet de « Borom Bambey ». C’est trop de faveurs quand-même ?

Vous n’avez qu’à régler ça avec les Bambeyois qui ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd’hui, leur chouchou. Savez-vous que des dizaines d’enfants portent mon nom dans ce département ? Je suis un fils de cette localité qui se décarcasse pour la jeunesse. Plus de 400 jeunes ont tourné le dos au désœuvrement grâce à moi par la miséricorde de Dieu. J’essaie aussi de tout faire pour aider les étudiants, les femmes à travers leurs associations. J’entretiens d’excellentes relations avec les chefs religieux et je suis en contact permanent avec les populations. C’est peut-être cela qui me vaut ce sobriquet.



Dakaractu : Votre dernier mot Excellence

J’ai réglé ma montre à l’heure du Président Macky Sall. C’est important que tout le monde le sache ! Il est mon seul mentor...