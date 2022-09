ELECTION DES MEMBRES DU HCCT : AFFLUENCE DEVANT LES BUREAU DE VOTE À PODOR

Le scrutin pour l’élection des membres du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) a effectivement démarré à 8 heures avec une affluence devant les deux bureaux de vote de l’école Hamat Bâ de Podor (Nord), a constaté l’APS.







Au bureau 1 qui compte 560, à 10H30, 89 électeurs avaient déjà voté, dans le même temps, au bureau 2, à la même heure, 94 électeurs sur 540 inscrits avaient accompli leur devoir civique







La coalition Benno Bokk Yakaar (majorité) et Pellital sont en course pour les deux sièges à pourvoir dans ce département de Podor.







La liste de Benno Bokk Yakaar est conduite par Aliou Gaye, maire de la commune de Fanaye et Haby Sidy Bâ, adjointe au maire de Guédé Village.







Ibrahima Thiam, conseiller municipal à la commune de Pété, va lui défendre la liste Pellital. Il est secondé par Salamata Kénémé conseillère municipale à Dodel.

































aps