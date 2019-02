ELECTION PRESIDENTIELLE : OUSMANE SONKO GAGNE EN ESPAGNE.

La Decena a fini de procéder au dépouillement et les résultats globaux provisoires s’établissent comme suit :



Nombre d’Electeurs Inscrits : 32738



Nombre de Votants : 14439



Nombre de suffrages valablement exprimes : 14390



Ont obtenu :



Macky Sall: 5215



Idrissa Seck: 2890



Ousmane Sonko: 5374



Madicke Niang: 166



ELHadji Sall: 745



Le taux de participation est de 42,96 % un taux qui a connu une légère hausse comparè a celui de 2012 qui était de 37,9%.



Il faut dire que ce qui semblait être jusqu’ici une hiérarchie a été renversée car les résultats globaux provisoires ont aujourd’hui démontré que le candidat Ousmane Sonko devient désormais la première force politique au pays de Don Juan Carlos Borbon de Borbon.



Les mandataires des différents candidats en lice semblent accepter le verdict des urnes car aucune observation n’a été mentionnée.



Il faut cependant souligner que certains compatriotes n’ont pas pu exprimer leur suffrage pour des raisons divises.



Une situation devenue très récurrente ces dernières années et le Sénégal se doit de corriger ces couacs qui en toute vraisemblance ne sont pas sans conséquences sur le taux de participation de cette élection présidentielle.



Globalement le scrutin s’est déroulé dans le calme et la sérénité, aucun incident n’a été signalé durant tout le processus électoral.



Momar Dieng Diop Espagne.