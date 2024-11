ÉLECTIONS LÉGISLATIVES | LA CENA SALUE L’ESPRIT CIVIQUE ET LA SÉRÉNITÉ DU SCRUTIN

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a exprimé sa satisfaction à la suite des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Dans un communiqué, l’organe de supervision a salué le comportement exemplaire des citoyens et la bonne organisation du scrutin, qui s’est déroulé dans une atmosphère calme et pacifique.



La CENA a tenu à féliciter les Sénégalais pour leur esprit civique et leur attachement aux principes démocratiques. Elle a noté que de l’ouverture des bureaux de vote à 8 heures jusqu’à leur fermeture à 18 heures, les électeurs se sont mobilisés dans le calme pour accomplir leur devoir. L’institution a également rendu hommage aux forces de défense et de sécurité, dont la présence rassurante a contribué à garantir un environnement serein dans les lieux de vote.



Dans son communiqué, la CENA a souligné que les opérations de vote et de comptage se sont déroulées en toute transparence, grâce à la collaboration des candidats, de leurs mandataires et des électeurs. Elle a salué leur civisme, qui a permis de préserver l’intégrité du processus électoral.



L’organe de supervision a également remercié les missions d’observation électorale nationales et internationales pour leur travail sur le terrain. Ces observateurs ont relevé des constats confirmant l’ancrage du Sénégal parmi les démocraties majeures.

























































