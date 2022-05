ÉLECTIONS LÉGISLATIVES- Moussa Tine désiste à sa candidature à la 21ème place de la liste proportionnelle de Yewwi Askan Wi

À Monsieur Dethie Fall mandataire de la liste Yewwi askan wi.



Par la présente, je désiste à ma candidature à la 21ème place de la liste proportionnelle de Yewwi Askan Wi aux élections législatives du 31 juillet 2022.

J’espère que le Conseil constitutionnel nous suivra et autorisera mon retrait conformément aux dispositions pertinentes de la loi électorale. En tout état de cause, toutes les conséquences utiles pourront à tout moment, être tirées de ma décision.

Je reste membre de la coalition avec le plus ferme engagement à la victoire au soir du 31 juillet.



Fraternellement.

Moussa Tine.