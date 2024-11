ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : UN TAUX DE PARTICIPATION NATIONAL DE 34 % À MI-JOURNÉE

Ce dimanche, les Sénégalais se rendent aux urnes pour élire leurs députés. Toutefois, la mobilisation reste plutôt faible en ce début de journée, avec seulement quelques dizaines de personnes observées faisant la queue devant les bureaux de vote. Environ 7,3 millions d’électeurs sont appelés à choisir les 165 députés qui les représenteront pendant les cinq prochaines années.



Les bureaux de vote, ouverts progressivement dès 8h00, resteront accessibles jusqu’à 18h00. À 10h00, le taux de participation était estimé entre 10 et 14 % à l’échelle nationale. Un constat notable est que les électeurs âgés semblent plus présents que les jeunes. Cependant, vers 15h00, le taux de participation national a atteint 34 %. Les journalistes parcourent le pays pour couvrir cet événement et informer la population. À ce stade, aucun incident de violence n’a été rapporté.



La plupart des hommes politiques ont déjà exercé leur droit de vote. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a accompli son devoir civique à l’école de Néma. À cette occasion, il a lancé un appel à tous les citoyens, insistant sur l’importance de cette élection et encourageant la population à voter massivement.



Concernant les questions de sécurité, le directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, a également adressé un message de paix à l’attention des citoyens. Il a précisé que tous les centres de vote sont sécurisés grâce à la présence vigilante des forces de l’ordre. « Nous sommes un peuple vivant, avec chacun sa propre manière d’exprimer sa démocratie. Toutefois, il est essentiel de rassurer tout le monde sur la sécurité durant cette journée électorale », a déclaré Mame Seydou Ndour.

















































Rts