ÉLECTIONS LOCALES ANTICIPÉES EN 2025 | BALA MOUSSA FOFANA CLARIFIE LA POSITION DU GOUVERNEMENT ET PRÉCISE

Invité de l’émission « En vérité » sur Radio Sénégal, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a abordé plusieurs sujets clés de l’actualité nationale. Il a notamment clarifié la position du gouvernement sur l’organisation des élections locales anticipées en 2025, les relations institutionnelles avec la mairie de Dakar, ainsi que les grands projets liés à l’urbanisme et au logement.



Interrogé sur une éventuelle tenue d’élections locales anticipées en 2025, le ministre a été catégorique : « Vraiment pas que je sache, et je ne suis pas au courant de cet agenda. Nous venons de sortir de deux phases électorales. Il nous reste deux années pour travailler, car les Sénégalais nous ont élus pour produire des résultats. Les élections font partie de la démocratie, mais nous devons aller au-delà et saisir cette accalmie pour nous concentrer sur les grands programmes et préparer la grande réforme de la décentralisation. »



Sur les récents débats concernant la mairie de Dakar, Balla Moussa Fofana a affirmé que l’institution ne traverse pas de crise : « La mairie n’a pas de problème. C’est un conseiller municipal qui fait face à la justice, et le Code des collectivités territoriales a été activé par un citoyen, non par le gouvernement. Cela démontre la robustesse de notre démocratie. »

Il a également précisé que les relations entre son ministère et la mairie sont strictement institutionnelles et fonctionnent dans un cadre juridique clair, aligné avec les objectifs de la vision Sénégal 2050.



Le ministre a annoncé la finalisation de la révision du Code de l’urbanisme, un chantier prioritaire pour l’année en cours. Cette réforme vise à : Moderniser les pratiques urbanistiques en tenant compte de l’évolution des mentalités et des besoins des villes. Digitaliser le processus administratif pour une gestion plus transparente et efficace des actes d’urbanisme, en éliminant les inefficacités liées au papier. « Grâce à la digitalisation, nous pourrons surveiller les performances des agents en temps réel, ce qui permettra de résoudre les retards et de renforcer la confiance des citoyens. » assure-t-il



Abordant la crise du logement, Balla Moussa Fofana a dévoilé un ambitieux programme visant à construire des logements sociaux d’ici dix ans pour répondre au déficit actuel estimé à 400 000 unités. Ce programme repose sur : Un partenariat avec le secteur privé pour accélérer les constructions. Une plateforme nationale d’accès au logement pour faciliter l’accès des Sénégalais, y compris de la diaspora, aux terres identifiées (18 000 hectares).

« Nous visons à réduire le coût du loyer de 50 % à 30 %, tout en équilibrant l’offre et la demande sur le marché immobilier. »



Face aux critiques sur les restrictions imposées au secteur du BTP, le ministre a défendu ces mesures, visant à mettre de l’ordre et à préserver le secteur « Laisser faire aurait engendré des risques majeurs pour notre pays. Nous n’avons aucun intérêt à freiner l’économie, mais nous devons protéger le littoral et éviter des pratiques destructrices. »





























































Rts