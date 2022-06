ELIMINATOIRES CAN 2023 : LES LIONS BATTENT LES ECUREUILS ET PRENNENT LA TÊTE DE LEUR GROUPE

L’équipe du Sénégal a battu celle du Bénin, 3-1, ce samedi pour son entrée en matière dans les qualifications à la CAN 2023, prenant du même coup la tête de son groupe de qualification.



Les buts sénégalais ont été marqués par Sadio Mané aux 12-ème, 23-ème et 60-ème minute.



Le Bénin a réduit le score par Junior Olaïtan à la 87-ème minute.



Dans l’autre match du groupe, le Mozambique et le Rwanda ont fait match nul, 1-1.



Mardi, il y aura Rwanda-Sénégal à Diamniadio et Bénin-Mozambique à Cotonou.

















































aps