ÉLIMINATOIRES CAN 2025 : LE SÉNÉGAL S’IMPOSE FACE AU BURKINA FASO ET PREND LA TÊTE DU GROUPE L

Le Sénégal a décroché une victoire décisive face au Burkina Faso en s’imposant 1-0 lors de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



Grâce à un premier but en sélection signé Habib Diarra, les Lions de la Teranga s’emparent de la tête du groupe L, confirmant leurs ambitions pour la phase finale qui se déroulera au Maroc.



Les deux équipes sont parvenues à maintenir un équilibre défensif durant la première mi-temps, se quittant sur un score nul et vierge à la pause.



L’enjeu de la première place était dans tous les esprits, malgré la qualification déjà assurée pour les deux nations. Les Etalons et les Lions, prudents dans leurs approches, ont tenté de faire la différence sans se découvrir, limitant ainsi les occasions franches.



La tension est montée d’un cran en seconde période, avec un jeu plus ouvert. Les deux formations ont mis davantage de pression dans l’espoir de prendre l’avantage. C’est finalement Habib Diarra qui a brisé le statu quo, inscrivant le but de la victoire pour le Sénégal d’une frappe limpide.



Ce premier but en sélection nationale du capitaine de Strasbourg est intervenu dans un contexte idéal, propulsant les Lions devant au score et renforçant leur position dans la course pour la première place du groupe L.

































































Rts