ÉLIMINATOIRES CAN : PAPE THIAW PUBLIE UNE LISTE DE 28 JOUEURS AVEC DEUX NOVICES ET DES LOCAUX

L’entraîneur par intérim de la sélection nationale, Pape Bouna Thiaw, a dévoilé, jeudi, une liste de 28 joueurs pour les matchs contre le Burkina Faso et le Burundi, comptant pour les cinquième et sixième journées du groupe L des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025, marquée par les premières sélections de Cheikh Sabaly et Ibrahima Seck et le retour de Krepin Diatta.



Élu meilleur joueur du mois de septembre de la Ligue 2 française, Cheikh Sabaly de Metz est convoqué pour la première fois en équipe A.



Sabaly a débuté la saison en cours d’une brillante manière. En huit journées, il a marqué huit buts, dont un triplé contre Martigues, lors de la sixième journée, et un doublé, face à Rodez, lors de la deuxième journée.



L’ailier de 25 ans est titularisé depuis le début du championnat de Ligue 2.



Ibrahima Seck, le milieu de terrain de 20 ans de l’US Gorée, est appelé lui aussi en équipe nationale A pour la première fois.



Il est avec Cheikh Lô Ndoye, gardien de but du Jaraaf et son coéquipier Abdoul Aziz Ndiaye, les trois joueurs évoluant dans le championnat national, à figurer sur la liste.



Absent en équipe nationale depuis la Coupe d’Afrique des nations 2023 en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février), le joueur de Monaco (France) fait son retour dans la tanière.



Après l’élimination prématurée du Sénégal, champion d’Afrique en titre, lors de la CAN 2023, par le pays hôte, en huitième de finale, la Confédération africaine de football (CAF) avait suspendu Krepin Diatta pour quatre matchs dont deux avec sursis et une amende de 10 00 dollars US (6 millions 105 mille francs CFA), pour avoir tenu des “propos polémiques sur l’arbitrage”.







La durée d’application de la sanction devait être d’un an.



Diatta a manqué plusieurs matchs de l’équipe nationale : les rencontres amicales du mois de mars, au stade de la Licorne en France, contre le Gabon (3-0) et le Bénin (1-0), et les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre la République démocratique du Congo (1-1) et la Mauritanie (1-0), ainsi que les matchs des quatre journées des éliminatoires de la CAN 2025.



Le Sénégalais a eu très peu de temps de jeu, cette saison, avec Monaco. Il a été titulaire et a joué l’intégralité d’un match, pour la première fois, vendredi dernier en championnat, lors de la défaite contre Angers (0-1).



Voici la liste des joueurs convoqués :



Gardiens : Edouard Mendy, Seny Dieng, Cheikh Lo Ndoye



Défenseurs : Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Seydou Sano, Formose Mendy, El Hadji Malick Diouf, Abdou Aziz Ndiaye



Milieux de terrain : Pathé Ciss, Pape Guèye, Idrissa Gana Guèye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra, Ibrahima Seck



Attaquants : Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla Sarr, Chérif Ndiaye, Nicolas Jackson, Abdallah Sima, Boulaye Dia, Cheikh Sabaly

































































Rts