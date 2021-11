ELIMINATOIRES MONDIAL : LES LIONS TERMINENT EN BEAUTÉ EN DOMINANT LES DIABLES ROUGES (2-0)

Les Lions ont terminé en beauté la phase des poules des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2002, en battant (2-0) les Diables rouges du Congo, dimanche soir, au stade Lat-Dior de Thiès.



Pour la dernière journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, les Lions, qui sont déjà qualifiés pour les barrages, jouaient un match sans enjeu, ce qui fait que l’entraineur Aliou Cissé a un peu changé son onze de départ.



Le technicien sénégalais, suspendu pour cette rencontre pour cumul de cartons jaunes, a procédé à trois changements.



Il a ainsi titularisé le portier Alfred Gomis, le milieu Nampalys Gomis et Habib Diallo. En l’absence de Sadio Mane, qui est retourné dans son club pour raison de blessure, c’est Krépin Diatta qui s’est chargé de l’animation l’offensive du jeu des Lions.



Contrairement à jeudi où ils ont été à la peine devant le Togo (1-1), les protégés d’Aliou Cissé ont démarré cette fois-ci le match sous de meilleurs auspices. Ils ont trouvé la faille à la 13-ème mn sur un joli lobe d’Ismaila Sarr.



L’attaquant de Watford (élite anglaise) récidive dix minutes plus tard (23-eme mn), inscrivant son deuxième but sur un centre de Saliou Ciss.



Les Lions vont dominer la partie jusqu’à la mi-temps. Avec l’avantage au score, Ismaïla Sarr et ses partenaires vont reprendre la deuxième mi-temps sur le même rythme. Ils vont se créer des occasions sans toutefois réussir à les concrétiser, malgré les entrées d’Ahmadou Bamba Dieng, de Pape Alassane Guèye, de Moustapha Nam, de Pape Matar Sarr et d’Ablaye Seck.



Avec cette cinquième victoire en six journées et un match nul, les Lions réalisent un parcours sans faute.



Mais, avant les barrages du mois de mars, les vice-championnes d’Afrique devront d’abord confirmer leur statut de favoris en janvier, lors de la CAN au Cameroun.



-Stade :Lat Dior

-Temps : nuageux

-Public : 8.000 personnes

-Arbitres : Fabricio Duarté, Jorge Semeido Correia et Jorge Fonseca Santos(Cap Vert

-score : 2-0

-Buteurs : Ismaïla Sarr(13-ème mn et 23-ème mn)

-Sénégal : Alfred Gomis, Bouna Sarr, Pape Abou Cissé (Abdoulaye Seck), Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss, Krépin Diatta, Nampalys Mendy (Moustapha Nam), Idrissa Gana Guèye (Pape Alassane Guèye), Ismaila Sarr , Habib Diallo (Pape Matar Sarr), Boulaye Dia (Ahmadou Bamba Dieng). Entraîneur : Aliou Cissé



-Congo : Christopher Henri Mafoumbi, Carouf Bakoua, Varel Jovial Rozan, Yhonan Many Andzouana (Wilfrid Nkaya), Gauis Abraham Jered Makouta, Antoine Makoumbou (Mick Harvy Ossete Itali), Pascal Dozi Ravi D Tsouka (Prince Mapata Mouandza), Jean Pierre Batina Nolan Mbemba, Guy Carel Kamboleke Mbenza, Machel Ovouka Raddy Hokemba Hernest Briyock Malonga), Beni Makouana (Kevin Yann Mabellla).

Entraîneur : Paul Put







































aps