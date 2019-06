ÉLUE MISS CÔTE D’IVOIRE 2019-LES PREMIERS MOTS DE TARA GUEYE

A 22 ans, Tara Gueye est la nouvelle Miss Côte d’Ivoire. Avec un beau discours sur le thème de la drogue et fort d’un large plébiscite sur les réseaux sociaux, son élection n’aura pas beaucoup surpris. La preuve, bien d’observateurs ont noté le manque d’émotion qui se lisait sur son visage après son sacre. Tara Gueye n’aura pas démérité. Pendant un an, elle représentera la Côte d’Ivoire en tant que reine de beauté. Ses premiers mots qu’elle a publiés sur sa page Facebook après son élection sont juste une motion de reconnaissance.



Tout est résumé en ces quelques mots. Tara Gueye élue Miss Côte d’Ivoire de justesse devant Satya Irié a été le choix des votes, première avec plus de 25% avant que cela ne soit confirmé par le jury. Lorsqu’elle écrit : ”Merci, vous m’avez choisie , Miss Côte d’Ivoire 2019”, les mots sont tout trouvés. Félicitations à Miss Tara pour son élection.





