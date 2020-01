EMBALLO ATTENDU À DAKAR POUR SON PREMIER VOYAGE PRÉSIDENTIEL

Nouvellement élu, le président de la Guinée Bissau annonce qu’il réserve au Sénégal son premier voyage présidentiel. Dans ses motivations, le successeur de José Mário Vaz, est revenu avec force détails sur sa relation avec son homologue sénégalais.



« Le président Macky Sall est mon frère, a-t-il déclaré, dans sa première sortie publique reprise par la RTS. Je me rappelle 2 choses : en 2009, quand nous étions en guerre civile, il m’avait hébergé. Il me disait : ’’Embalo, il faut apprendre ici au Sénégal. Après tu iras en Guinée Bissau. Aujourd’hui, je peux dire que c’est mon marabout parce que c’est en 2009 qu’il me l’avait dit. Aujourd’hui, je suis devenu président de la République de Guinée Bissau. »



« Macky Sall est mon marabout »



Poursuivant, il a ajouté : « Le premier pays où je vais me rendre, dès après demain, c’est au Sénégal. Je n’ai même pas besoin d’appeler mon frère pour lui dire que je viens. Je vais lui dire Monsieur le président, tu es mon vrai marabout. »



Le candidat du Mouvement pour l’alternance démocratique (MADEM G15) a également insisté sur les liens multiformes unissant les 2 pays. Umaro Sissoco Embalo en veut pour preuve le fait qu’ « aujourd’hui 70% des élèves de Ziguinchor sont des Bissau-guinéens. Il en est de même des malades qui ne peuvent pas se rendre en Europe. Faute de moyens, ils vont à Ziguinchor et Dakar, pour se soigner. »



« Le Sénégal est un pays frère et a beaucoup de choses à apporter à la Guinée Bissau. S’il y a des crises chez nous, les gens vont au Sénégal », a-t-il justifié. Par ailleurs, il a promis d’être le président de la concorde nationale, et il compte mener une lutte sans merci contre la corruption.











emedia