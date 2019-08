« EMMANUEL A TUÉ SES ENFANTS » : LE TÉMOIGNAGE DE WAHAB FALL, ONCLE DES ENFANTS

Ibrahima et Seynabou, âgés respectivement de 7 ans et de 5 ans ont été retrouvés morts ce 3 août 2019 Beaucaire (France). Ces deux enfants de mère sénégalaise ont été tués par leur père, un français répondant au nom d’Emmanuel. Une enquête est ouverte pour connaitre le mobile de ce double crime. Mais, si l’on en croit l’oncle des enfants, Abdou Wahab Fall, le meurtrier a mis à exécution ses menaces qu’il proférait depuis un moment. « Emanuel et ma sœur Fatou Fall se sont mariés en 2008. Au début de leur mariage tout allait bien. Mais quelques années plus tard, leur relation a commencé à devenir compliquée. Ils ont fini par divorcer », a expliqué l’oncle des enfants que nous avons joint au téléphone. Il poursuit : « Après leur divorce, ils avaient la garde partagée des enfants. Ce qu’Emanuel n’a jamais digéré. Ainsi, il avait commencé à menacer ma sœur qui nous en a parlé à plusieurs reprises. Il disait qu’il allait lui faire subir quelque chose qui lui ferait mal toute sa vie. Nous n’avions jamais pensé qu’il tuerait les enfants. Ce qu’il a fait ce 03 août. Il a tué les deux enfants avant de tenter de se suicider. Mais, il a été sauvé par les médecins. Il est interné dans un hôpital en France ».



Selon Abdou Wahab Fall toute la famille est sous le choc après cette triste nouvelle. « Toute la famille est présentement en France pour soutenir ma sœur. Elle est complètement abattue. Elle ne mérite pas ce sort. Elle est une femme pieuse qui n’a jamais eu de problème. Maintenant que le mal est fait, nous voulons que justice soit faite. Une enquête a été ouverte », renseigne M. Fall