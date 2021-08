[EN IMAGES]-MACKY CHEZ ABC REND HOMMAGE À UN « FIDÈLE COMPAGNON »

Suite au décès de l’ancien Médiateur de la République, le Président Macky SALL a présenté cet après-midi ses condoléances à sa famille. Alioune Badara Cissé était pour le Président un ami et un frère. Le Chef de l’Etat a salué la mémoire d’un homme de conviction et un fidèle compagnon de la première heure à l’Alliance pour la République. Une démarche de solidarité saluée par Serigne Moustapha Abdou Khadre Mbacké, guide spirituel du défunt. Le marabout a témoigné également de l’excellence des relations entre le Président Sall et Alioune Badara Cissé.

























































