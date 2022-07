ENTRETIEN / Serigne Cheikh Thioro Mbacké : « Si le Khalife de Touba devait soutenir une liste, c’est bien celle de Wallu qu’il aurait choisie… Galass Kaltom perdra son bureau de vote! »

Dakaractu - Touba : Que vous disent les populations lors de vos caravanes ?



Les populations nous disent la même chose partout où nous passons. « Restez chez vous et nous ferons le nécessaire. Nous voterons massivement pour votre coalition le 31 juillet prochain et vous enverrons à l’Assemblée Nationale ». Elles nous disent aussi qu’elles ont compris que donner la majorité à la coalition présidentielle est synonyme de donner au Sénégal la malchance un jour de voir l’homosexualité connaître une promotion. C’est une population qui fait preuve d’un réel engouement, d’un réel besoin de changement. Il y a aussi que les pères et mères de famille que nous avons rencontrés se pressent de nous faire savoir que Touba et ses populations sont dans la dèche depuis 2012.



Dakaractu - Touba : Certains pensent que Touba …



(Il coupe) La coalition Benno Bokk Yaakar fait dans la diversion et fait surtout preuve d’irrespect à l’égard de Serigne Mountakha Mbacké. Nous tous avons compris que les leaders de l’Apr et leurs alliés cherchent à politiser les propos du Khalife qui ne s’est jamais mêlé de politique. Vous même avez remarqué que la plupart des leaders de la coalition présidentielle ont installé leur permanence et leurs quartiers généraux dans la cité religieuse de Touba. Si c’est nous qui l’avions fait, tout le monde aurait déjà crié au scandale . Mais à Touba, visiblement, il y en a qui font dans le 02 poids, 02 mesures.



Pour en revenir au Khalife, s’il lui était venu à l’esprit de soutenir une coalition, c’est la nôtre qu’il aurait choisie. Il sait que nous qui sommes dans la liste Wallu suivons ses ndigëls à la lettre et ne lui causons aucun problème. Il y’a aussi qu’il a clairement manifesté sa sympathie au President Abdoulaye Wade pour tout ce qu’il a fait pour Touba et pour Serigne Touba.



Mais encore une fois, c’est le Khalife de tous les Mourides et il est dans son rôle de rester à équidistance des chapelles politiques. Nous prions pour que Dieu lui accorde une longue vie. Et je défie quiconque se met à faire croire au Président Macky Sall qu’il peut lui faire gagner des élections à Touba. Je vous donne rendez-vous. Galass Kaltom, leur tête de liste, sera battu jusque dans son propre bureau de vote.



Dakaractu - Touba: Seulement le problème pour vous, c’est que le President a un excellent bilan à Touba .



Il y a plus de bruit que de bilan. Les populations savent que le Président n’a rien fait de significatif pour la cité. Les choses qu’on appelle réalisations sont de piètre qualité. Les routes dont on parle se sont déjà détériorées. Nous sommes en plein hivernage et il y a eu juste un peu de pluie et des quartiers sont déjà inondés. S’ils n’ont qu’un bilan à défendre pour convaincre, alors ils ont perdu.



Dakaractu -Touba : Un petit commentaire sur la dernière législature.



La législature de ces dernières années est la pire que le Sénégal ait jamais eue. Combien de scandales ont été répertoriés? Un député pris la main de le sac avec de faux billets, d’autres de ses collègues sont empêtrés dans des trafics de visas. Les Sénégalais ne se hasarderont jamais à donner une majorité au Président Macky Sall. Jamais ils ne le feront! Ils ne méritent pas les députés qu’ils ont nommés lors de la dernière législature. C’est pour eux, l’heure de sanctionner 5 ans de tâtonnement, 5 ans de suivisme et 5 ans de perte de temps.



Aujourd’hui, ces efforts colossaux que la coalition présidentielle est en train de consentir pour avoir la majorité à l’Assemblée se justifient par une simple ambition du Président Macky Sall de valider une troisième candidature. Cette troisième candidature n’aura jamais lieu. C’est pourquoi, il est urgent de donner à l’opposition cette majorité. Le cas échéant, nous renégocierons les contrats, modifierons certaines lois et bloquerons à jamais les appétits au troisième mandat.



Dakaractu - Touba : Sonko minoritaire au Fouta, hué à Kaolack…



Sonko fera le plein partout où il passera. Ni Farba, ni un autre ne pourra empêcher notre leader de déambuler dans le Fouta. Vous verrez là-bas un monde extraordinaire. Le Fouta Tampi aura ses heures de gloire. Déjà toutes les villes ont montré qu’elles en ont marre de ce régime. Touba Tampi, Dakar Tampi, Casamance Tampi !



Maintenant par rapport à ce qui s’est passé à Kaolack, les huées ont été insignifiantes par rapport à la marée humaine qui a déferlé. Nous ferons plus de 70% et nous changerons ce pays et sauverons les Sénégalais d’un déluge effrayant.