ÉQUIPE NATIONALE | ABDOUL AZIZ NDIAYE DE L’ASC JARAAF REJOINT LES LIONS APRÈS LE FORFAIT D’ISMAIL JAKOBS

Le jeune défenseur Abdoul Aziz Ndiaye, évoluant au sein de l’ASC Jaraaf de Dakar, a été convoqué en équipe nationale A du Sénégal pour pallier le forfait d’Ismail Jakobs, victime d’une blessure. Cette convocation marque un tournant important dans la carrière de l’international sénégalais de 18 ans, qui intègre pour la première fois la sélection A sous la direction de Pape Thiaw.



Ancien joueur des sélections U17 et U20, Abdoul Aziz Ndiaye se préparait initialement avec les Lions locaux pour les éliminatoires du prochain Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Cependant, sa récente convocation le place désormais dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



Pape Thiaw, qui assure actuellement l’intérim à la tête des Lions, a décidé de faire appel au latéral gauche de l’ASC Jaraaf, soulignant la confiance qu’il place dans les jeunes talents locaux. Ndiaye rejoint ainsi son coéquipier au Jaraaf, Cheikh Lô Ndoye, gardien de but, également dans la liste des sélectionnés pour ces rencontres.



Le Sénégal s’apprête à affronter le Malawi le 11 octobre à Dakar, avant de disputer le match retour à Lilongwe, prévu quatre jours plus tard. Ces deux rencontres seront cruciales dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025.























































Rts