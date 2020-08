ESCROQUERIE AU VISA- Ils remettaient les doublures de passeport diplomatique et finissent en prison

Ils risquent 5 ans de prison ferme. Hier, le parquet a demandé à ce que Amadou Fofana, Mamadou Diouf, Samba Laobé Fall et Lazar Fall soient condamnés à de telles peines. Ce jeudi, les prévenus comparaissaient devant la barre de la Chambre Correctionnelle pour escroquerie au visa, tentative d’escroquerie, immigration clandestine et de faux et usage de faux en écritures privées. Ils auraient commis du faux sur un numéro de passeport qu’ils ont attribué à plusieurs personnes. Des accusations qu’ils ont contesté lors de leur procès.



Les faits se sont passés au courant de l’année 2019. Le conseil de sécurité intérieur de l’ambassade de la France avait a saisi la Division des investigations criminelles, informant des doublures d’un numéro de passeport diplomatique, dans une constitution de dossier pour l’obtention de visas. Une démarche que

la dame Khadidiatou Diakhaby avait enclenché pour envoyer son fils en France pour un suivi médical. Le jeune garçon s’est présenté à l’ambassade avec son passeport. Après consultation de ses documents, le responsable s’est rendu compte que le passeport diplomatique est déjà enregistré sur un nom. Rapidement, la dame Diakhaby est mise à l’arrêt et conduite à la Dic. Dans son audition, la mise en cause a révélée les noms de ses démarcheurs. Ensuite, Amadou Fofana, Mamadou Diouf ont été arrêtés. Informé de l’arrestation de ses amis, Samba Laobé Fall a pris la fuite avant d’etre interpellé un mois plus tard. Et, il a fait tomber Lazar Fall.



Face au juge, les prévenus ont unanimement nié les faits qui leur sont reprochés. « Khadidiatou voulait se rendre à la foire de Paris. Mais les démarches n’ont pas pu aboutir. Par la suite, elle m’a demandé d’aider son fils qui est malade d’aller se faire soigner en France. J’a entamé les démarches de visa. Elle devait me remettre 4 millions Fcfa. Mais, je n’ai pas pris l’argent. C’est à Mamadou qu’elle a remis la somme »,déclare Amadou Fofona. Mamadou Diouf dira qu’il n’est qu’un démarcheur. Et sa mission est de mettre des clients en rapport avec Samba Laobé Fall. Il a reçu une commission de 500 mille FCfa par personne. Et il a mis la dame en rapport avec Samba Laobé Fall. Qui, a demandé 2 millions Fcfa pour faciliter l’obtention du visa. Ensuite il avoue solliciter les services de son ami d’enfance, Lazar Fall qui l’a donné le numéro du passeport diplomatique d’une de ses connaissances. Lazar s’est chargé de la falsification des documents.



Entendu, Lazar Fall a soutenu qu’il a fait que changer les noms sur le document de voyage. D’ailleurs à l’enquête, les flics avaient procédé à une fouille de son domicile. Et ont découvert des passeports diplomatiques et des carnets de vaccination.



Dans son réquisitoire la représentante du ministère public, estimant que les faits sont constants a requis 5 ans de prison ferme contre tous les prévenus. Les conseils d’Amadou Fofana et de Diouf ont plaidé a relaxe. L’avocat de Lazar Fall a sollicité une application bienveillante de la loi pénale. Le dossier sera vidé le 27 août prochain.