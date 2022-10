ESCROQUERIE FAUX ET USAGE DE FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES AUTHENTIQUES : Ibrahima Ndiaye, le clerc de notaire a encaissé 10 millions de F CFA en espèces

La cohabitation inédite à la chambre du Parlement de la place Soweto et la mise en place du gouvernement dit de «combat» du Premier ministre Amadou Ba, présageaient de la fin de certains travers notamment l’injustice et l’impunité dans le fonctionnement de nos institutions. L’arrestation, le déferrement puis la mise en liberté provisoire du fils de la ministre Mariama Sarr, chargée de la Fonction publique, pour délit de fuite et conduite sans permis, étaient l’un des signes précurseurs de la vitalité du combat contre ses tares de la société sénégalaise où certains délinquants à col blanc continuent de dicter leur loi. Un vaste chantier donc pour ceux qui ont le devoir de rendre justice par et pour le peuple.



Dans nos précédentes livraisons, nous vous contions la rocambolesque affaire du fils et du frère d’un commis de l’Etat qui ont frauduleusement pompé les comptes bancaires d’une société de la place et qui, paradoxalement, malgré une plainte en bonne et due forme, continuent de humer l’air de la liberté confortant ainsi dans l’idée que le combat pour une justice équitable reste encore un mot creux dans notre système.



Objet d’un soit transmis sous le N°13380 à la brigade de recherches de la gendarmerie nationale sise à l’avenue Faidherbe le 24 septembre 2021, le dossier a finalement atterri sur la table du procureur de la République qui tarde encore à réagir. Et pourtant, les faits sont d’une limpidité renversante. En effet, le 28 septembre 2018, donc, cette société conclut avec une filiale d’une multinationale un contrat de sous-traitance pour un coût de 752 013 200 F CFA HTVA. Après l’exécution de ses obligations, la société dirigée par Serigne Fall reçoit un premier paiement de la multinationale qui reste lui devoir, après cet acompte, la somme de 360 137 453 F CFA. Alors qu’il attendait tranquillement «le versement de cette créance reliquataire», Serigne Fall reçoit un mail qui lui apprend que cette somme a été payée et encaissée par une tierce personne au nom de sa société. Une société dont il est associé majoritaire et gérant statutaire, signataire du contrat de surplus.



Une fausse attestation de cession de part établie dans… un commissariat

Pour réussir un tel forfait, les indélicats mis en cause ont d’abord usé de faux avec une …attestation de cession de part de l’actionnaire majoritaire et de sa démission de son poste de gérant en 2019. Une fausse attestation établie dans…un commissariat de police de la place qui, interpellé par les enquêteurs, nie tout lien avec ce document. Ne pouvant accéder aux comptes bancaires de la société avec un tel document, les mis en cause requièrent les services d’un notaire de la place pour accomplir leur forfait. Avec le document fourni par le notaire, les mis en cause Alassane et Mangoné Ndiaye, encaissent le montant payé par la multinationale sous le couvert de la société dont les statuts n’ont pourtant jamais été modifiés. A ce jour, Serigne Fall figure, en effet, toujours au RCCM en qualité d’associé majoritaire et de gérant de ladite société.



De nombreux retraits effectués sur le compte de la société par les mis en cause

D’ailleurs, au cours de nos investigations, nous avons découvert que le sieur Ibrahima Ndiaye, clerc dans l’étude notariale qui a confectionné le document en question a retiré dans le compte de la société, en espèces s’il vous plaît, le 14 janvier 2021, le chèque 000000245 d’un montant de 10 millions de F CFA en violation des pratiques notariales. D’autres montants ont été également retirés des comptes de la société par les sieurs Ousmane Ndiaye, Pape Amadou Ndiaye, Alassane Ndiaye, Malick Gueye et Me Mouhamadou Ba.



Nous vous le disions, cette rocambolesque affaire est loin d’avoir livré tous ses secrets. A suivre…



Amadou Ly Diome amadoulydiome@lavoixplus.com