ESCROQUERIE FONCIÈRE : LE CONTRÔLEUR DES IMPÔTS ET DOMAINES ARRÊTÉ POUR LA 4e FOIS

B. Dia, contrôleur des impôts et domaines a été arrêté pour la quatrième fois pour escroquerie foncière alors que les plaintes continuent de pleuvoir à la sûreté urbaine. Près de 300 millions sont en cause et sa complice de toujours, Nd. Niang est activement recherchée.



A en croire Libération, le mis en cause imitait la signature du directeur des impôts et des domaines, Mame Boye Diao et notifiait des attributions de terrains à sa complice qui était chargée des ventes. Tous les deux avaient été placés sous mandat de dépôt. Mais, ils n’ont passé que deux mois en prison avant de recouvrer la liberté et de récidiver. En effet, rappelle le journal, B. Dia est originaire de Kolda.



Promis à un bel avenir dans le rang des contrôleurs des impôts et domaines, sa carrière, à peine débutée à Ziguinchor, est mise à dure épreuve après des démêlées avec la justice, consécutives à une affaire d’escroquerie foncière dans laquelle il est impliqué.