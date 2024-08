ÉTATS GÉNÉRAUX DES TRANSPORTS PUBLICS | UN SÉMINAIRE PRÉPARATOIRE PORTE PAR LE CONSENSUS

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a exprimé sa satisfaction mardi à Diamniadio, à l’issue du séminaire préparatoire aux États généraux des transports publics. Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée sur trois jours du 19 au 21 août, des “points de consensus essentiels” ont été obtenus, marquant une étape significative dans la préparation de cet événement national prévu pour le mois de septembre.



Malick Ndiaye a souligné la participation massive au séminaire, qui a réuni successivement 330, 302, et 240 participants au cours des trois jours. Cette mobilisation témoigne de l’importance des enjeux liés aux transports publics et de l’engagement des différents acteurs impliqués, allant des syndicats du secteur aux représentants du patronat, des assureurs, et des membres de la société civile.



“Les travaux ont été productifs,” a affirmé le ministre, avant d’insister sur la nécessité de poursuivre les efforts pour parvenir à des “consensus durables.” Il a salué la diversité des perspectives exprimées, la qualifiant de “richesse” capable de contribuer à une vision globale et équilibrée des défis à venir dans le domaine des transports.



Malgré l’émergence de certaines divergences lors des discussions, Malick Ndiaye a encouragé les participants à considérer ces différences non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités pour approfondir les réflexions et enrichir les approches communes. Selon lui, cette diversité de points de vue est indispensable pour construire une vision partagée et solide du futur des transports publics au Sénégal.



Le ministre a également mis en lumière la nécessité d’une réorganisation de l’écosystème des transports. Cette réorganisation est cruciale pour répondre aux attentes des citoyens et renforcer la performance du secteur. Il a, par ailleurs, évoqué un projet majeur de rénovation du secteur ferroviaire, soulignant qu’un investissement conséquent pourrait relancer non seulement le transport ferroviaire, mais aussi le secteur minier au Sénégal.



À l’approche des États généraux des transports publics, Malick Ndiaye a exprimé sa conviction que, grâce à un dialogue constructif et à une concertation continue, les différents acteurs parviendront à des accords qui renforceront le secteur des transports publics et répondront aux attentes des citoyens sénégalais. Le séminaire préparatoire a ainsi jeté les bases d’une réflexion approfondie, laissant présager des débats riches et constructifs lors des États généraux prévus en septembre.













































Rts