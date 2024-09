ÉTATS-UNIS | LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE A RENCONTRÉ LES ÉQUIPES DE 500 GLOBAL

En présence de jeunes entrepreneurs sénégalais évoluant dans le secteur numérique et sous la direction du ministère des Télécommunications et du Numérique (MCTN), le Président Bassirou Diomaye Faye a rencontré les équipes de 500 Global, une entreprise de premier plan dans le domaine du capital-risque.



Ce déplacement, qui intervient juste après sa visite chez #NVidia, a permis d’identifier d’importantes opportunités d’investissement pour le Sénégal, visant à dynamiser l’écosystème entrepreneurial du pays et à soutenir les jeunes talents numériques.



Grâce à cette collaboration, le Sénégal ambitionne de devenir un hub technologique en Afrique, en lien avec le New Deal Technologique, afin de faire émerger de nouveaux champions dans le secteur de l’innovation numérique. C’est une étape clé pour transformer l’avenir du pays et renforcer sa position dans l’économie numérique mondiale.













































































Rts