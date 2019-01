EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE ! Attendus à Dakar jeudi soir, surprenantes révélations sur la "mission" d'Oumar Sarr, Decroix, Pape Diop et Co auprès de Me Wade à Versailles

Dakarposte, qui a ébruité en exclusivité ce qu'il est convenu d'appeler "la rencontre de Versailles" en sait un peu plus.



En effet, à force de "creuser", nous en savons davantage sur cette réunion sans micros ni caméras dans la capitale du pays de Marianne.



Officiellement, il s'agit de plancher dans un premier temps sur l'accueil à réserver d'abord à l'ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade avant celui de son fils Karim, "qui sera bel et bien à Dakar" pour paraphraser nos sources.

Puis, comme annoncé par dakarposte, il sera question autour de Wade de mettre en place un Plan B, c'est à dire un candidat à soutenir lors de cette décisive Présidentielle.



Son fils ayant été définitivement écarté par la justice et, face à la perspective d’une présidentielle sans un candidat du Pds, l’ancien président de la République n’a plus le choix et il le sait d’autant plus que le choix de Madické est fortement décrié par les libéraux depuis que celui-ci a décidé de proposer une candidature alternative.

Aujourd’hui pourtant, cette candidature alternative s’impose d’elle-même et Wade devra choisir entre trois personnalités : Idrissa Seck, Ousmane Sonko ou Issa Sall car c’est lui-même qui met en doute la sincérité de Madické et qui l’écarte d’office.



En somme, Wade a donc demandé à cette restreinte délégation de l’opposition (Oumar Sarr, Decroix, Pape Diop...) de le rejoindre à Versailles où il s’est retiré depuis quelques jours.



Quid du choix de Me Wade?



Mais, officieusement et aussi incroyable que cela puisse paraitre, nous avons appris qu'un des responsables de l'opposition actuellement à Versailles serait un émissaire de ...tenez-vous bien...Macky Sall. Vous n'avez pas la berlue! C'est en tout cas, ce qui nous revient de sources jusqu'ici fiables.

Et, selon nos informateurs, cet émissaire aurait pour mission de convaincre Me Wade de soutenir la candidature de son jeune successeur aux manettes du pouvoir Exécutif, en l'occurrence le Pr Macky Sall.



"Vous savez mieux que moi qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Ce que je vous dis là est la stricte vérité. Les autorités du pays, informés en temps réel ont eu vent de cette réunion de Versailles et cet émissaire dont je vous parle a d'ailleurs été reçu à deux reprises au plus haut sommet de l'Etat" nous souffle t'on.



Nos tentatives de savoir l'identité de l'émissaire en question ont été vaines. N'empêche, dakarposte, qui "creuse" encore sur cette réunion de Versailles vous promet d'y revenir dans les prochaines heures.



Wade va t'il soutenir Ousmane Sonko? Jettera son dévolu sur Macky Sall comme le prétendent certaines de nos sources? Misera t'il sur Issa Sall du PUR ou Idrissa Seck? Mystère et boule de gomme!





Aux dernières nouvelles, Oumar Sarr et Co rentreront sur Dakar jeudi prochain. Et, c'est pour préparer le retour au bercail de l'ancien chef de l'Etat entre autres...