EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE ! Démenti cinglant à une supposée tension entre Dakar et Conakry : le Président Alpha Condé à Dakar pour passer ses vacances à Saly

Voilà un acte qui pèse plus que mille discours et vaut le plus cinglant des démentis aux rumeurs et autres thèses sur le caractère exécrable des relations entre Dakar et Conakry : dans quelques heures, en debut de soirée, le Président de la Guinée foulera le sol sénégalais. Et vous savez quoi !? Le Professeur Alpha Condé a choisi le Sénégal pour y passer quelques jours de repos bien mérité. En somme, une visite privée que l'homme fort de Conakry va passer au niveau de la Petite Côte, dans la station balnéaire de Saly. De ce qui nous revient de nos sources réputées fiables, le Président guinéen a voulu faire ce geste d'amitié et de fraternité en direction d'un pays qui lui est cher, mais aussi de son Président auquel il est lié par un vécu qui transcende des soubresauts conjoncturels.

Sans nul doute, ce geste de Alpha Condé l'Africain et l'ami du Sénégal participera à apaiser beaucoup de coeur."