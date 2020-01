EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE ! Voici le document notifiant la décision de levée de la suspension des programmes de la SENTV

Dakarposte vous file la der des ders! La suspension concernant la SEN TV a été finalement levée.

Nous publions in extenso le document qui l'atteste afin que nul n'en ignore







Pour rappel, le CNRA a communiqué que la diffusion des programmes de la SEN TV est suspendue pour sept (07) jours, durant la période allant du mardi 31 décembre 2019 à minuit au mardi 7 janvier 2020 à minuit. Ainsi la décision prise par le comité de régulation n’affectera en rien le programme établi, avec notamment le face à face de Ousmane Sonko avec Pape Alé Niang et d’autres journalistes de la boîte.



El Malick Ndiaye, proche collaborateur de Ousmane Sonko avait d'ailleurs tenu à lever toute équivoque, sur la tenue ou non de ladite émission. « Chers amis, l’édition spéciale aura bel et bien lieu sur la SEN TV à partir de 19:35 », a-t-il confirmé. Une nouvelle tribune est ainsi donnée à Ousmane Sonko en cette fin d’année pour apporter sa vision de la politique menée par le président en exercice.