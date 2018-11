Ecartée du pesage des marchandises au Port : La Chambre de commerce voit rouge

Les travailleurs de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) sont

très remontés contre le Directeur général du Port autonome de Dakar (Pad) et le directeur de la

société des Terminaux vraquiers du Sénégal (Tvs). En sit­in hier devant la Chambre consulaire de

Dakar, ils ont dénoncé, brassards rouges au poignet, au bras ou au niveau du cou, le refus de la

Tvs de faire peser ses marchandises au niveau du Pad, par la Cciad, alors que cette mission lui est

dévolue.

Selon Abdoul Aziz Sabaly, le retrait de cette prérogative au profit de la Tvs va entrainer un renvoi

d’une centaine d’employés du Cciad. «Les recettes issues des produits transportés par Tvs

représentent 45% de celles de la Cciad», a fait savoir ce membre du Collège des délégués du

personnel de la Cciad. Alors que, rappelle ­t­il, la Cciad dispose depuis 1949, de stations de

pompage dans l’enceinte du Pad qui sont en cours de renouvellement avec plusieurs dizaines de

millions d’investissement.

Pour les représentants des travailleurs de la Cciad, «le refus de la Tvs de faire peser ses produits sur les ponts bascules de la Cciad comme elle l’a toujours fait est une violation grave des textes

réglementaires, notamment le décret 2014­47 du 20 janvier 2014 portant organisation et

fonctionnement des Chambres de commerce d’industrie et d’agriculture du Sénégal, mais

également une atteinte à la neutralité du pesage. Et si des menaces de boycott des ponts bascules

de la Cciad avaient été formulées par Tvs, elles ont été exécutées en début de semaine, au grand

dam des travailleurs de la Cciad». «Nous avons assisté à l’exécution des menaces de boycott

desdits ponts. Les autorités de la Cciad ont tenté vainement de saisir le Port et la Douane. Cette

indifférence constitue une violation flagrante des dispositifs réglementaires du pays», s’est désolé

M. Sabaly. A l’en croire, des démarches ont été effectuées auprès des autorités portuaires sans

succès. «Le Dg du Pad, de connivence avec Baidy Agne de Tvs, veut s’accaparer des prérogatives

de la Cciad», accuse le délégué bouleversé par la situation. Des actions plus fortes ne sont pas

exclues pour avoir gain de cause.





Quotidien