Echange de propos aigre-doux entre Sonko et Adji Sarr, le juge suspend la confrontation

Ça a volé très bas entre Adji Raby Sarr et Ousmane Sonko.

En effet, selon des informations fiables en possession de dakarposte, "ça a chauffé entre eux; c'est pourquoi le magistrat instructeur a spontanément suspendu de quelques minutes la confrontation pour calmer Ousmane Sonko". Qui, nous revient il ne cessait de passer ses nerfs sur la dame, Adji Sarr. Qui, "aussi bizarre que cela puisse paraitre, a gardé toute sa sérénité"



Au moment où ses lignes sont écrites, le "face to face " entre Ousmane Sonko et Adji Raby Sarr a repris.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, la confrontation est un acte d’enquête qui a pour objectif de participer à la manifestation de la vérité en comparant plusieurs versions des faits a priori discordante.





Affaire à suivre...









njaydakarposte@gmail.com