[Eclairage] Assemblée nationale: Les contours de la Déclaration de politique générale (Dpg)

Le Premier ministre du Sénégal, Amadou, Ba va faire sa déclaration de politique générale ce lundi 12 décembre. Un exercice par lequel le chef du Gouvernement engage la responsabilité de son équipe devant l’Assemblée nationale en présentant son programme de gouvernance.



L’usage veut que, après leur nomination, les Premiers ministres se présentent devant les députés pour exposer de manière solennelle les grands axes de leurs programmes de gouvernement et les principales mesures qu’ils souhaitent mettre en œuvre. Il s’agit d’une tradition républicaine.



Amadou Ba, 61 ans, inspecteur des impôts et des domaines a été nommé Premier ministre du Sénégal, samedi 17 septembre. M. Ba est ancien ministre de l’Economie et des Finances, de l’Economie, des Finances et du Plan puis ministre des Affaires étrangères. Il est le premier à occuper le poste de Premier ministre après sa restauration en décembre dernier. Il est le quatrième Premier ministre du Président Macky Sall, après Abdoul Mbaye (2012-2013), Aminata Touré (2013-2014) et Mahammed Dionne (2014-2019).

























































Le Soleil