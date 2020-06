Edouard Philippe a déjeuné avec Nicolas Sarkozy

Les grandes portes de Matignon se sont ouvertes ce jeudi midi pour laisser entrer discrètement la voiture d'un invité de prestige. En dehors de tout agenda officiel, et juste avant de se rendre à l'Elysée pour participer à la conférence avec les partenaires sociaux, Edouard Philippe a, selon nos informations, reçu, Nicolas Sarkozy pour déjeuner! Une invitation à l'initiative du Premier ministre, où les deux hommes ont échangé pendant plus d'une heure sur la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19, et sans aucun doute évoqué les nombreuses rumeurs qui bruissent autour d'un très probable remaniement.



Dans ce contexte, la venue de l'ancien président de la République, avec qui Philippe n'a pas toujours eu les meilleures relations du monde, intrigue. « Il sait à quel point Sarko est écouté par Macron. En l'invitant comme cela sous les ors de Matignon, c'est une manière de lui baiser la babouche, d'être certain qu'il ne se dressera pas contre lui. Dans ce genre de période, c'est quand même utile de mettre tous les atouts de son côté… » analyse froidement un baron de la droite.





Tandis qu'un soutien de l'ancien chef de l'Etat reconnaît que les relations entre les deux « sont aujourd'hui différentes de ce qu'elles ont été à une autre période. Il y a un respect, et une estime mutuelle qui s'est construite au fil du temps. » Bref, bien loin du jour où ils avaient failli en venir aux mains, lors du congrès fondateur de l'UMP en 2002 au Bourget, lorsque Philippe, alors bras droit d'Alain Juppé, avait tenté d'empêcher une entrée triomphale au ministre de l'Intérieur de l'époque.



Un remaniement avec Péchenard, Darmanin et Lecornu

Il n'empêche, lors d'un récent déjeuner avec Emmanuel Macron, le 8 mai, Sarkozy a lui-même esquissé quelques idées concernant le futur gouvernement, en poussant les noms d'un certain nombre de ses proches comme Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu pour prendre du grade. Mais aussi en assurant la promotion du vice-président LR d'Ile-de-France Frédéric Péchenard, qu'il verrait bien à Beauvau, et de la navigatrice Maud Fontenoy pour l'Ecologie. Mais pas d'Edouard Philippe dans ses plans… Selon Paris Match, il aurait même plaidé pour une nomination d'Alexis Kohler, l'actuel secrétaire général de l'Elysée, à sa place.



Interrogé, l'entourage d'Edouard Philippe n'a pas souhaité faire le moindre commentaire à propos de ce déjeuner organisé en tête à tête au premier étage de Matignon. « Silence radio », balaie un de ses proches.