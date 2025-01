Éducation des filles : La première dame Marie Khone Faye porte le combat

Présidant la Journée nationale de l'éducation des filles célébrée ce 9 janvier 2025, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), Marie Khone Faye a souligné que les filles jouent un rôle crucial et ont tous les potentiels pour assurer le développement et la transformation sociale et économique d'un pays.



Fort de ce constat, la première dame a fortement plaidé pour le maintien des filles à l'école, en préconisant des actions concrètes qui visent à les accompagner.



En tant que marraine de cette édition 2025, Marie Khone Faye s'engage à garantir une égalité des chances pour une éducation inclusive de qualité. Par cette occasion, dit-elle, les filles auront non seulement confiance en elles, mais participeront aussi pleinement au développement socioéconomique du Sénégal.



Toutefois, elle reconnaît que ce groupe, souvent plus vulnérable, fait face à d'énormes défis qui nécessitent une attention particulière des autorités à travers des initiatives qui favorisent leur éducation de qualité, leur autonomisation et leur bien-être.



Dans une dynamique de réduire ces inégalités et de relever ces defis, Mme Faye lance un vibrant appel pour l'accès et le maintien des filles à l'école ainsi que l'amélioration de leurs conditions. Pour réussir ce pari, Marie Khone Faye invite à une mobilisation collective de toutes les forces civiles afin de bâtir une société juste et équitable telle que préconisée par l'Agenda de transformation nationale Sénégal 2050.



Les détails dans cette vidéo.