Effarantes révélations de Me Elhaj Diouf: "Ousmane ne croit pas en Serigne Touba, Seydi Elhaj Malick Sy (...) C'est Karim Wade qui a financé sa campagne (...)

Que cela coule de source ou pas, les révélations sont inouïes. Dakarposte est en mesure de révéler (audios à l'appui), qu'invité par nos confrères de Walf, l'avocat Me Elhaj Diouf a laissé entendre que c'est "l'exilé de Doha" (ndlr: Karim Wade) "qui a financé la campagne du candidat Ousmane Sonko lors de la dernière élection Présidentielle".

Et, la célèbre "robe noire", qui abhorre la langue de bois, de renchérir que le leader du parti Les PASTEFS "ne croit pas en Serigne Touba, Seydi Elhaj Malick Sy "entre autres grandes figures de l'Islam"



À l'en croire, Sonko passe le plus clair de son temps à se raconter des histoires. Quoi qu'il en soit, le temps est le meilleur allié de la vérité. Pour ainsi dire que tout finit toujours par se savoir.