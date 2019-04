El Hadji Seck, du tragique à la délivrance : l'histoire poignant d'un miraculé

Selon chancecoeur.ch , El Hadji Seck, le Sénégalais qui avait eu un grave accident de la route, il y a plus de 20 ans et dont la plaie ne guérissait pas a pu bénéficié au CHUV d’une greffe de peau avec une évolution favorable.Toujours selon la même source, cette opération a été “managé” par la Drsse B. Rime (en rouge sur la photo ci-dessus) qui est sa maman en Suisse et qui l’a pris en charge pour les soins ambulatoires.