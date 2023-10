El Malick Ndiaye : "Amadou Ba est victime de sa densité intellectuelle"

Le secrétaire général national à la communication de l'ex-Pastef a réagi, ce dimanche, à l'arrestation de son camarade Amadou Ba par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic). Sur ses plateformes digitales, El Malick Ndiaye est convaincu que le mis en cause "n’est victime que de son engagement et de sa densité intellectuelle", appelant ainsi le pouvoir en place à le libérer et à "oser l’affronter dans les débats d’idées".



Monsieur Ndiaye dit, par ailleurs, constater que "dans un pays qui se nomme le Sénégal, on t’arrête de manière humiliante et (on) te garde pendant 48 ou 72 heures pour inventer un motif qui passerait le mieux".