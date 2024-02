Élection Présidentielle 2024 : L’ONG Jamra accuse l’UE de vouloir dérouler son calendrier LGBT à travers sa mission d’observation

L’ONG Jamra n’y est pas allée de main morte. En conférence de presse ce lundi 12 février 2024, l’ONG islamique accuse l’Union Européenne de vouloir dérouler son programme de pérennisation des LGBT dans le pays à travers sa mission d’observation de l'élection présidentielle qui a été ajournée par le président Macky Sall.

En effet, l’ONG Jamra demande à l’État du Sénégal l’expulsion de Malin Anna Björk, la cheffe de mission d’observation des élections de l’Union européenne qui est une lesbienne assumée.

Ainsi, Mame Matar Guèye de Jamra comme à son habitude, dénonce l’attitude de l’Union européenne qui veut influencer l’élection présidentielle à venir en vue de dérouler son agenda LGBT. Et cela passe par sa mission d’observation dirigée par une lesbienne", dit-il.

De ce fait, Mame Matar Guèye assure que le Sénégal ne peut en aucun cas être observé par un personnel qui a des tendances homosexuelles en la personne de Malin Anna Björk qui est aussi, la vice-présidente de l’intergroupe LGBT du parlement européen.

L’ONG Jamra est catégorique, elle demande l’expulsion de celle-ci dans les plus brefs délais. En outre, Mame Matar Guèye assure que son équipe et ses collaborateurs vont dénoncer le programme de l'Union européenne auprès des guides religieux dans les jours à venir. Nous y reviendrons...



















































dakaractu