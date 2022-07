Elections Législatives 2022/ Bakel : toute l’opposition rejoint Benno Bokk Yaakaar

Le cortège est attendu depuis 15h. Mais la population n’en démord pas. Elle garde patience et tient à offrir un accueil digne de ce nom à l’ancien Premier ministre et sa délégation. Le stade municipal, pris d’assaut depuis les premières heures de l’après midi, gronde. Il offre un folklore et un spectacle impressionnants.



Le détour de la délégation de Bby sur les terres du Gadiaga et du Boundou, ancien royaume du Nagalam, a été l’occasion rêvée pour responsables locaux de louer l’œuvre du Président Sall dans le département. C’est d’ailleurs pour cette raison que tous les leaders de l’opposition ont migré vers Bby. Ils s’engagent à battre campagne pour offrir une majorité confortable au Président Macky Sall. Une unanimité qui ne se retrouve nulle part ailleurs.



De l’avis des intervenants «donner la majorité à Macky Sall c’est consolider la paix, la cohésion sociale, et la continuation des réalisations aux profits des populations.



Donner la majorité à Macky c’est continuer de faire rayonner le Sénégal à l’international. Enfin, donner la majorité à Macky Sall, c’est poursuivre le processus de transformation du pays, enclenché depuis plus d’une décennie ». Mimi Touré, au moment de prendre la parole rappelle: «Bakel pendant des siècles et des siècles n’avait pas changé. Depuis 2012 le visage du département a radicalement évolué ».



Elle ajoute que «Macky Sall a engagé la réhabilitation de la Rn1 sur 80 kilomètres pour réintégrer Bakel au reste du pays. Il a aussi construit sept postes de santé, un centre de formation et une maison de la jeunesse ».



D’ambitieux programmes sont en outre engagés par le gouvernement du Sénégal dans le Gadiaga. On peut en lister « l’introduction de 2550 lampadaires, l’électrification des villages grâce au Pamacel et weldy l’amont par mini centrales solaires. Aussi, 2 milliards FCfa vont-ils être injectés à Bakel dans le cadre de Xeyu Ndaw Gni »