Elections Législatives à Thiès : Dr Babacar Diop, attaqué, annonce une plainte contre les bodyguards de Sonko

Face à la presse, un membre de la même inter-coalition Yaw/Wallu, Pape Mbaye Dieng, affirme détenir les images et des vidéos attestant que c’est bel et bien des gardes du corps de Ousmane Sonko et des militants de YAW qui sont à l’origine de ces actes de violences contre le Dr Babacar Diop, membre de YAW.



«Ce sont des gardes du corps de Sonko. Je dirais même des voyous armés de couteaux, car ils ne sont pas dignes d’être des gardes du corps. Ils nous ont menacés avec leurs couteaux. Ils ont également crevé les quatre roues du 4×4 avant de casser les pare-brise », a-t-il dénoncé.



Selon notre source, « quatre personnes ont été blessées lors de ces scènes de violence en plus du Dr Babacar Diop, qui a déjà déposé une plainte au commissariat central de la cité du rail…